Торжественное открытие Бульвара Победы после реконструкции состоялось в подмосковном Ступино

Масштабная реконструкция бульвара Победы, который теперь представляет собой современное общественное пространство, наконец подошла к концу в Ступино. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Отмечается, что пешеходная зона на бульваре была полностью обновлена. Основную часть пешеходного маршрута выложили новой плиткой. Кроме того, для велосипедистов проложен ровный асфальтовый путь.

Реконструкция также включала обустройство пешеходных дорожек, установку теневых навесов, подвесных качелей и зон для отдыха. Помимо этого, были созданы широкие зоны озеленения с уложенным газоном, что придало бульвару более уютный вид.

Особую атмосферу обновленному бульвару придает мемориальная стела, изготовленная мастерской Алексея Шилова. Стела является частью мемориального комплекса и посвящена героям специальной военной операции. В рамках этого комплекса на аллее Славы установлены десять латунных портретов воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. Изображения выполнены с использованием уникальной техники фрезеровки и патинирования.