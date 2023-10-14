Торжественное открытие мемориала «Аллея Славы» состоялось в поселке Тучково

Сегодня после проведенных работ по обновлению состоялось торжественное открытие мемориала «Аллея Славы» в рабочем поселке Тучково городского округа Руза. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Благоустройство мемориала в Тучково и территории рядом завершено. Теперь у жителей есть не только обновленная зона памяти, посвященная войнам 1812 года и Великой Отечественной, но и современное пространство для общественных мероприятий и просто для отдыха всей семьей. Мы надеемся, что место станет любимым у взрослых и детей», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Существующий мемориал героям полностью обновили и заменили покрытие площади на тротуарную плитку. На территории проложили дорожно-тропиночную сеть. Установлена сцена для проведения общественных мероприятий и праздников.

Для детей появился новый игровой комплекс с антиударным резиновым покрытием. Рядом разместили скамьи и урны. Оборудовали место и для любителей спорта: рядом с Домом культуры появились спортивные площадки с тренажерами и небольшой скейт-парк, который уже облюбовали местные подростки. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения, а в скором времени будут установлены камеры видеонаблюдения.

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