Торжественное открытие нового корпуса одного из детских садов состоялось в Котельниках

Накануне в микрорайоне Парковый в Котельниках торжественно открыли новый корпус детского сада «Маргаритка». Об этом сообщил в своих социальных сетях глава городского округа Сергей Жигалкин.

Отмечается, что данный детский сад обеспечен всем необходимым для работы с дошколятами. А для малышей в новом корпусе созданы условия, которые позволят качественно подготовиться к следующему этапу обучения.

«Для родителей и гостей была организована экскурсия по зданию детского сада, тем временем дети смогли насладиться анимационной программой и мыльным шоу. Уверен, новый сад будет радовать каждого его посетителя!», - отметил Жигалкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжают активно строить школы, ведь ежегодный прирост учеников составляет порядка 42 тысяч.