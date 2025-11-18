Торжественное открытие Резиденции Деда Мороза в Клину состоится 1 декабря

Подрядчик начал работу на объекте 31 октября. Специалисты приступили к сварке каркаса 7х7 метров. С 13 ноября начнется следующий этап реализации проекта — здание будут обшивать сэндвич-панелями. В качестве основы фасада выбраны рейки. Павильон будет соответствовать дизайну подмосковных парков. Сказочность объекту придадут большие павильонные окна.

Директор МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» Екатерина Крукович рассказала, что в Резиденции Деда Мороза появится трон волшебника зимы. Гости смогут сделать запоминающееся фото на фоне специально оборудованного уголка. На территории резиденции будет работать почта Деда Мороза. Сам волшебник будет лично не просто встречать, а и развлекать юных гостей: проводить конкурсы и разные интерактивные мероприятия.

Арт-пространство летом продолжит свое существование, но в обновленном стиле. На месте зимней резиденции откроют «Мастерскую чудес». На регулярной основе здесь будут проводить лекции, познавательные лектории и мастер-классы. В плохую погоду в мастерской будут проводить занятия с детьми.

1 декабря стартует открытие зимнего сезона в парках Подмосковья. В парке «Сестрорецком», расположенном по адресу: улица Мира, 21б, состоится торжественное открытие Резиденции.