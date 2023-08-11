Торжественное открытие сквера «Центральный» прошло в Лыткарино
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Лыткарино на улице Ленина прошло торжественное открытие сквера «Центральный» после благоустройства, сообщили в областном Минблаго. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«В прошлом году мы начали программу по созданию мест для отдыха в шаговой доступности — такую задачу перед нами поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сегодня открываем первый сквер, обустроенный по этой программе в этом году», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.
Теперь на территории сквера появились три зоны — транзитная, зона активного отдыха с детской и спортивной площадками, а также тихая зона. Здесь провели озеленение, высадили деревья и кустарники, в центре посадили сербскую ель. На территории обустроили современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.