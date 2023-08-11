Торжественное открытие сквера «Центральный» прошло в Лыткарино

«В прошлом году мы начали программу по созданию мест для отдыха в шаговой доступности — такую задачу перед нами поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сегодня открываем первый сквер, обустроенный по этой программе в этом году», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.