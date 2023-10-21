Торжественное открытие Томилинского лесопарка состоялось в подмосковных Люберцах
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Сегодня после проведенных работ по благоустройству состоялось торжественное открытие Томилинского лесопарка в городском округе Люберцы. Теперь парк будет называться «Лесная опушка». Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.
«По просьбам местных жителей мы провели благоустройство части Томилинского леса, примыкающей к поселку Октябрьский в Люберецком городском округе. Там созданы все условия для активного и спокойного отдыха. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.
В честь торжественного открытия территории администрация городского округа Люберцы организовала праздничные мероприятия. Для гостей лесопарка состоялся концерт. Маленьких посетителей развлекала анимация и театр ростовых кукол.
На площадке парка прошел экофестиваль, а для любителей спорта провели соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе. Любой желающий мог принять участие в забеге или велозаезде. Творческие мастерские приглашали на мастер-классы. Кроме того, для гостей праздника были организованы точки питания и горячий чай.
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]