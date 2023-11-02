Торжественное открытие Видновского лесопарка вскоре состоится в Ленинском округе

В эту субботу, в День народного единства в Ленинском округе торжественно откроется Видновский лесопарк, сообщили в областном Минблаго. Там по губернаторской программе «Парки в лесу» прошло благоустройство.

«Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и будут бережно относиться к природе и благоустройству и лесопарк станет их любимым местом отдыха», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории лесопарка появились прогулочные дорожки, оборудованные системами освещения и видеонаблюдения, смотровая площадка, площадка для тихого отдыха, место для прогулок с домашними питомцами. Вскоре жители также смогут посетить детскую игровую площадку и спортивную зону. В лесопарке откроются павильон администрации, проката спортинвентаря, комната матери и ребенка. В день открытия на территории лесопарка пройдут торжественные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.