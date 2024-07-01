Торжественное шествие выпускников состоялось в Наро-Фоминске

Последние дни июня особенно волнительные для российских выпускников. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Наро-Фоминский городской округ не стал исключением. Прощание со школой выпускники запомнят на многие годы. Более пятисот девушек и юношей прошли торжественным маршем по Наро-Фоминску.

Местом встречи стал Центральный Дворец культуры «Звезда», где под сопровождение военного оркестра вчерашние одиннадцатиклассники начали марш. Жители города, близкие и родные выпускников выстроились колонной. Они радостно встречали юных нарофоминцев, приветствуя их аплодисментами и радостными возгласами.

Участники марша направились к Центральному парку имени Воровского. Остановкой стал мемориал «Город воинской славы». Медалисты возложили цветы погибшим воинам, которые защищали Родину в период Великой Отечественной войны. После минуты молчания выпускники продолжили путь.

Финальной точкой стала локация в парке, где состоялась торжественная часть праздника. Почетные гости, представители администрации в лице Первого заместителя Главы Наро-Фоминского городского округа Виталия Ивановича Ширшова поздравили выпускников. Особое внимание уделили тем, кто достиг высоких показателей во время учебы.

«Также напутственные речи со сцены произнесли председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы - Баранов Александр Николаевич, а также заместитель председателя Мособлдумы — Рожнов Олег Александрович. Не обошли вниманием и педагогов, ведь благодаря их труду каждый пятый выпускник округа окончил школу с отличием!» — сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Администрация городского округа поздравляет выпускников и желает им успешно сдать вступительные экзамены. Прощальный школьный марш символизирует новый жизненный этап, который непременно станет успешным и благополучным.