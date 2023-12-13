Торжественное вручение первых паспортов школьникам прошло в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский прошло торжественное вручение первых паспортов, документы получили 15 юных жителей. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.
В пресс-службе уточнили, что церемонию вручения паспортов провели в День Конституции Российской Федерации в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!».
«Получить важные документы в такой значимый для страны день – большая честь для школьников. С этого момента ребята принимают на себя ответственность перед государством и обществом. Пусть это событие принесет приятные перемены и неожиданные новые возможности!», - отметила замглавы администрации округа Ольга Жданова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.