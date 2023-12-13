Торжественное вручение первых паспортов школьникам прошло в Городском округе Пушкинский

«Получить важные документы в такой значимый для страны день – большая честь для школьников. С этого момента ребята принимают на себя ответственность перед государством и обществом. Пусть это событие принесет приятные перемены и неожиданные новые возможности!», - отметила замглавы администрации округа Ольга Жданова.