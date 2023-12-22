Торжественное закрытие Года педагога и наставника состоялось в Подмосковье

В рамках церемонии закрытия ХХI Московских областных Рождественских образовательных чтений в Правительстве Подмосковья подвели итоги Года педагога и наставника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Почетные гости чтений — вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и Патриарший наместник Московской митрополии Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Всего в мероприятии приняли участие свыше одной тысячи человек, среди них руководители муниципальных органов образования, педагоги и священнослужители.

«Рождественские чтения проходят уже более 20 лет, и нам удается продолжать и развивать эту добрую традицию. В этом году для 860 тыс. школьников прошло более 1 тыс. мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и паломнических поездок», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В рамках церемонии вице-губернатор вручила награды Правительства Московской области священнослужителям и руководителям православных школ. По словам Каклюгиной, по итогам ЕГЭ более шестисот школьников сдали экзамены на максимальный балл, а на Всероссийской олимпиаде регион второй год подряд показывает самую высокую динамику в стране по числу победителей и призеров.

Московская область также продолжает лидировать по темпам развития образовательной инфраструктуры — построено более восьмидесяти объектов, в числе которых три крупных образовательных кластера. В Год педагога и наставника более одной тысячи работников системы образования были отмечены ведомственными и государственными наградами.