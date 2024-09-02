Торжественные линейки и акции провели на День знаний в Воскресенске

МОУ «Лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В.» для празднования Дня знаний выбрал Дворец культуры «Химик». Как рассказал директор лицея Андрей Копцов, в этот учебный год учреждение приняло более 1700 лицеистов. Это не единственный растущий показатель: заведение завоевывает все больше наград и повышает свой рейтинг каждый год.

«Также мы одни из лидеров среди лучших школ Московской области. Сегодня на линейке присутствуют те, кому только предстоят новые свершения – более 150 первоклассников», – отметил руководитель учреждения.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

Отличился на День знаний и МОУ «Лицей 23» города Белоозерский. Там решили ввести новую традицию: помогать благотворительным фондам. Для этого была запущена акция «Дети вместо цветов», которая помогла собрать средства на помощь нуждающимся. Деньги, которые могли пойти на букеты учителям, пустили на доброе дело. Это привлекает внимание юных воспитанников, формирует у них благородные качества, которые, несомненно, пригодятся им в будущем.