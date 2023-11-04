Торжественный автопробег состоялся в Серпухове

Так, в масштабном автопробеге приняли участие машины, которые стартовали из трех точек Большого Серпухова, в том числе и из Пущино и Протвино. Все это шествие символизировало движение вперед, по правильному пути единым потоком и единой командой.

«В единстве - наша сила!» - подчеркнул глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Глава муниципалитета поблагодарил всех участников мероприятия, которые поддержали такую инициативу. Сергей Никитенко пожелал всем сделать все возможное, чтобы и будущее было благополучным и счастливым.

Организовали мероприятие в таком необычном формате представители Общероссийского движения «Здоровое Отечество».