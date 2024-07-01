Торжественный бал выпускников ярко прошел в Шатуре

В торжественной обстановке глава городского округа Алексей Артюхин вручил медали тем, кто проявил высокий уровень знаний в ходе обучения. Таких ребят в округе 41 человек.

Позади волнительный период сдачи экзаменов, который многие юные горожане прошли достойно. Шатура особенно гордится теми ребятами, которые сдали экзамены на сто баллов. Выпускница Виктория Наклескина вошла в число российских мультибалльником. Девушка сдала на отлично два предмета — русский язык и литературу.

Всего в городском округе Шатура школу в этом году окончили более 200 ребят. Выпускники и их близкие собрались в парке «Крестов брод». Улыбки, веселые танцы и изысканные наряды — на мероприятии создалась особенная добрая атмосфера.

Мимы, фокусники, ходулисты развлекали гостей, а шаржисты рисовали портреты. Каждый выпускник мог найти интересное для него занятие. Ребятам предлагали участвовать в мастер-классах по росписи картин и приготовлению мороженого.

Юные шатуряне писали себе письмо в будущее, в котором делились мечтами и планами на ближайший год. Неудивительно, что поступление в ВУЗ доминировало в перечне желаний, ведь теперь в округе стартует приемная кампания. В число самых популярных среди выпускников профессий в нынешнем году вошли политологи, экономисты, юристы и, что менее привычно, авиаконструкторы.