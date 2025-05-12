Торжественный День Победы объединил жителей Павловского Посада

В Павловском Посаде с большим размахом отпраздновали День Победы, организовав насыщенную программу в городском парке культуры и отдыха.

С 11:00 в парке была открыта тематическая фотозона «Письмо солдату», одновременно стартовала благотворительная акция «Доброе дело – нашим защитникам», направленная на сбор необходимой помощи для военнослужащих. На главной аллее развернулась выставка-интерактив военно-патриотического клуба «Патриоты России», а также фотовыставка, посвященная теме «Семья Героя».

Любители активного отдыха и современных развлечений получили возможность испытать себя в захватывающей стратегической игре «Лазертаг».

Для тех, кто не имел при себе георгиевских ленточек, волонтеры предложили бесплатную раздачу символов праздника, а также подготовили познавательную викторину, проверяющую знания об истории России.

Юные жители и гости города смогли принять участие в увлекательных мастер-классах, организованных Креативной лабораторией «Весна Победы».

Вся желающая публика получила возможность отведать традиционную полевую кухню и согреться ароматным чаем на тематической «Чайной станции».

На протяжении всего дня со сцены звучали проникновенные музыкальные произведения, посвященные героизму советского и российского народа.

«Мы сегодня пришли сюда всей семьей. Дочка выступает в детской части концерта «Наследники Победы». Для всей нашей семьи это священный праздник. Оба моих прадеда воевали. Один погиб в 1944 году, так и не дождавшись Победы. Второй был демобилизован по ранению. Мы должны свято чтить историю своих семей, своей страны и передавать ее из поколения в поколение. Желаю всем мира и голубого неба над головой», - отметила Анастасия К.

Завершением праздничного дня стали общегородская акция «Вальс Победы» и концерт талантливого солиста Ансамбля им. Александрова Артема Ручкина, исполнившего программу «Весна сорок пятого года…».