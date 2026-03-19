Тосты и клятвы по-вороньи: в «Лосином острове» стартовал брачный сезон пернатых

В национальном парке «Лосиный остров», который охватывает в том числе территорию Балашихи, стартовал удивительный сезон — так называемые «вороньи свадьбы». В марте эти умные птицы устраивают настоящие брачные церемонии, которые повсеместно можно наблюдать в парках и природных зонах Подмосковья, передает REGIONS .

Как рассказали специалисты нацпарка, в «языке» серых ворон (Corvus cornix) насчитывается до 30 различных сигналов. Орнитологи с юмором отмечают, что это можно сравнить с «тостами, клятвами и даже спорами о меню банкета» во время человеческого торжества.

Помимо впечатляющих вокальных данных, в период ухаживания вороны демонстрируют яркие танцевальные шоу. Птицы выполняют парные полеты с элементами акробатики — взмывают в воздух и резко падают вниз, а также синхронно прыгают по веткам и тщательно прихорашивают перья. Таким образом пернатые налаживают отношения и демонстрируют силу и ловкость потенциальным соперникам.

Специалисты подчеркивают: мешать птицам в этот ответственный период не стоит. Процесс знакомства крайне важен, ведь вороны выбирают пару один раз и на всю жизнь, они моногамны.

«Ритуал ухаживания включает одаривание возлюбленной. Вопреки мифу, вороны не охотятся исключительно за блестящими предметами. Вместо колец в ход идут веточки, камешки и кусочки коры. Главное, чтобы от души», — рассказали в нацпарке.

Обычно на «свадебной церемонии» вокруг «молодоженов» собирается целая стая сородичей. Это не просто зрители — они как бы обучают пару правилам «свадебного этикета». У такого сборища есть и практический смысл: на большую стаю почти никогда не нападают хищники.

