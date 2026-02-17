Тот самый «Экипаж»: после фильма о герое красногорские школьники пообщались с ним вживую

В Опалиховской гимназии Красногорска вместо привычного урока случилось живое общение с историей. Герой России, заслуженный военный летчик, полковник в отставке Евгений Зеленов стал почетным гостем Урока мужества. Встреча, организованная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, собрала полный зал внимательных слушателей.

Биография Зеленова впечатляет даже тех, кто далек от авиации. Вся жизнь полковника посвящена служению стране. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане и ряде других вооруженных конфликтов. Особое место в судьбе летчика занимают две страницы: он был среди тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, и оказывал помощь жертвам крупного землетрясения в Армении. Там, где небо становилось зоной бедствия, Зеленов был на передовой.

Примечательно, что к встрече с героем ребята подготовились заранее, сами того не ведая. Накануне мероприятия школьники посмотрели документальный фильм «Экипаж», снятый телеканалом «Звезда». Картина рассказывает о подвиге российских летчиков в Афганистане, и один из центральных эпизодов посвящен именно Евгению Зеленову. Так что в класс вошел человек, которого уже знали по телеэкрану.

Педагог дополнительного образования Татьяна Калугина, организовавшая эту памятную встречу, призналась: рассказ гостя превзошел ожидания.

«Это был интереснейший рассказ о любви к своей профессии, сопряженной, зачастую, с риском для жизни, о любви к близким, друзьям и к Отечеству. Он вызвали неподдельный интерес у школьников. Почетному гостю было задано множество вопросов, на которые Евгений Алексеевич дал исчерпывающие ответы», – поделилась Татьяна Калугина.

Школьники спрашивали о самом сокровенном: страшно ли терять друзей в бою, можно ли привыкнуть к виду разрушенных городов и что чувствует пилот, когда самолет теряет управление. Зеленов отвечал без пафоса, по-военному четко, но с теплотой, чем окончательно расположил к себе аудиторию.

В завершение встречи каждый желающий смог сделать фотографию на память с выдающимся летчиком. Для гимназистов этот снимок станет не просто картинкой в телефоне, а напоминанием о том, что герои — не абстракция из учебников, а люди, которые ходят по той же земле и готовы ответить на сотню «почему».