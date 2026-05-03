Тотальный контроль на Пхукете: полиция Таиланда начала массовые обыски туристов
«Турпром»: полиция Пхукета начала массово обыскивать сумки российских туристов
На популярном тайском курорте стартовали масштабные рейды по проверке иностранных граждан, включая россиян. Полицейские досматривают личные вещи и транспорт в поисках нелегальных товаров и электронных сигарет, пишет «Турпром».
Масштабные рейды и методы проверки
Власти Пхукета значительно ужесточили контроль над иностранными гостями. Сотрудники правоохранительных органов организуют на дорогах и улицах мобильные посты, где проводят тщательный осмотр сумок, рюкзаков, а также багажных отделений скутеров. Как сообщает издание «Турпром», основной целью силовиков является выявление электронных испарителей и других предметов, оборот которых ограничен или полностью запрещен на территории королевства. Российские путешественники в социальных сетях активно делятся информацией о проверках, отмечая их массовый и строгий характер.
Юридические риски и суровые наказания
Эксперты туристической отрасли призывают отдыхающих к предельной бдительности и неукоснительному соблюдению местных законов. Важно помнить, что в Таиланде действует категорический запрет на ввоз, использование и реализацию вейпов и любых электронных сигарет. Нарушение этого правила может привести не только к конфискации устройства и крупному денежному взысканию, но и к реальному тюремному сроку. Еще более жесткие меры предусмотрены за хранение запрещенных препаратов: даже за минимальный объем нелегальных веществ туристу грозит длительное заключение в местной тюрьме.