Тотальный контроль на Пхукете: полиция Таиланда начала массовые обыски туристов

Масштабные рейды и методы проверки

Власти Пхукета значительно ужесточили контроль над иностранными гостями. Сотрудники правоохранительных органов организуют на дорогах и улицах мобильные посты, где проводят тщательный осмотр сумок, рюкзаков, а также багажных отделений скутеров. Как сообщает издание «Турпром», основной целью силовиков является выявление электронных испарителей и других предметов, оборот которых ограничен или полностью запрещен на территории королевства. Российские путешественники в социальных сетях активно делятся информацией о проверках, отмечая их массовый и строгий характер.

Юридические риски и суровые наказания

Эксперты туристической отрасли призывают отдыхающих к предельной бдительности и неукоснительному соблюдению местных законов. Важно помнить, что в Таиланде действует категорический запрет на ввоз, использование и реализацию вейпов и любых электронных сигарет. Нарушение этого правила может привести не только к конфискации устройства и крупному денежному взысканию, но и к реальному тюремному сроку. Еще более жесткие меры предусмотрены за хранение запрещенных препаратов: даже за минимальный объем нелегальных веществ туристу грозит длительное заключение в местной тюрьме.