«Тотальный социальный психоз»: эксперт объяснил, почему маски бесполезны против ковида

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти во всех регионах РФ. Государственная Дума надела маски. Одновременно с ней в них облачились сотрудники аппарата правительства. И вот уже Роспотребнадзор снова предполагает точечное внедрение масок среди населения.

Спасут или нет от инфекции медицинские маски — этот спор длится уже почти три года. Специалисты утверждают на примере китайцев, носивших те, не снимая, что это не помогает.

«Я считаю, что в пандемию мы имели дело с новым явлением — тотальным социальным психозом. И сейчас снова начались отдельные его всплески. Разумеется, болезнь существует, но при этом существуют страх, паника, безысходность, которые вместе с бесконечными ограничениями в значительной степени влияют на наш иммунитет в пандемию в худшую сторону», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологи и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Эксперт отметил, что все эти карантины в итоге ничего не дали — те же китайцы жестко исповедовали политику «нулевого пациента» почти три года. Все сидели по домам, без конца сдавали тесты и носили маски. И что же: как только они их сняли, так начали болеть больше всех остальных. К 2023-му году мир уже получил в основном популяционный иммунитет, а китайцы только переживали «первую волну» ковида, констатировал эксперт.

«Я говорил и говорю, что пандемия была не только эпидемиологической и вирусологической проблемой, но и настоящим вирусным социальным психозом, который разгонялся в том числе и самим обществом», — подчеркнул Гундаров.

С его точки зрения, бороться с вирусами при помощи медицинских масок все равно, что ловить сачком комаров. Эффективность приблизительно такая же. Маски нагнетают дополнительный страх, в том числе и наказания за их отсутствие, но в медицинском плане толка от них немного.

«Конечно, иммунитет достаточно мощный инструмент в организме, чтобы его можно было так просто погубить одним только масками, в которых тяжело дышать. Но состояние психики, постоянный стресс на него влияют очень сильно и ухудшают здоровье», — добавил Гундаров.

По его мнению, особенно неоднозначно ношение масок для детей, так как они ухудшают доступ кислорода в организм. У взрослых это влияние заметно не так.

«Дети легко переносят любые ОРВИ и, массово переболевая, помогают создавать популяционный иммунитет. Более того, ребенку даже необходимо болеть, так как это тренирует его собственную иммунную систему», — заключил медик.

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