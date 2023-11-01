Тотальный тест «Доступная среда» пройдет в декабре

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.

Акция стартует 1 декабря. Пройти тестирование можно будет до 10 декабря на сайте проекта. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на портале.

По итогам мероприятия будут сформированы рейтинги федеральных и региональных органов исполнительной власти по уровню вовлеченности в вопросы создания доступной среды, а также по уровню подготовки специалистов по вопросам инклюзии.