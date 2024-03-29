Товаровед Шунтова рассказала, чем россиянам заменить подорожавший какао

В российских магазинах может подорожать какао на 15-20%. Не все потребители будут готовы покупать этот напиток по новой цене. Специалист в области торговли Инесса Шунтова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что станет альтернативой сыпучему шоколадному продукту.

Как напомнила Шунтова, вместо подорожавшего какао россияне могут покупать кэроб. Его изготавливают из мякоти бобов рожкового дерева, подсушивая стручки на солнце и аналогично какао измельчают в порошок. По вкусу кэроб очень похож на какао, но не имеет никакой горечи. Плюсом является то, что кэроб — это еще и полезно. 100 г смеси закрывают потребность в белке на 6%, дают пищевые волокна, витамин В2 и калий.

«Кэроб — это сладкий порошок кофейного цвета. Он имеет 50–60 % от сладости сахара, что позволяет использовать меньше сахара в конечном продукте. Кэроб содержит в своем составе от 15 % до 40 % сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах, а также клетчатку, белок, витамины и значительное количество минеральных веществ», — рассказала Шунтова.

Хороший какао может стоить от 250 до 2 400 рублей. Однако эксперты прогнозируют скорое подорожание напитка из-за проблем с урожаем и изменением логистики. С кэробом ситуация более стабильная, соответственно, и цены приятнее: они начинаются от 200-220 руб. до тысячи в зависимости от граммовки.

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