Toyota дешевле Vesta: как японский кроссовер за ₽1,41 млн ворвался в Россию и кого он подвинет

По параллельному импорту в Россию начали поставлять компактный кроссовер Toyota Raize, способный составить ценовую конкуренцию как китайским моделям, так и их локализованным версиям под марками Jeland, Tenet и Belgee. По данным « Автоновостей дня », минимальная стоимость на классифайдах сегодня составляет ₽1,41 млн.

Самый доступный вариант предлагает компания из Владивостока. За эти деньги заявлен праворульный гибрид с силовой установкой последовательного типа: 1,2-литровый бензиновый мотор-генератор мощностью 82 лошадиные силы работает в паре со 106-сильным электродвигателем, вращающим передние колеса через одноступенчатый редуктор. Для сравнения, даже прошлогодний Tenet T4 стоит от ₽2,09 млн, Jeland J6 — от ₽2,29 млн, Belgee X50+ — от ₽2,32 млн, а базовая LADA Vesta 2026 модельного года — ₽1,58 млн.

Разброс цен по стране на другие версии существенный. Праворульный Raize в комплектации Z с 87-сильным атмосферником объемом 1,2 литра и вариатором оценивается в ₽1,83 млн. Леворульный вариант с тем же двигателем продавцы из Волгограда, Чебоксар и Москвы готовы привезти за ₽1,88 млн. В Омске поставка обойдется в ₽2,18 млн, а в Магнитогорске на ₽10 тыс. дороже предлагают Raize с турбированным литровым мотором на 98 лошадиных сил. В Петрозаводске такой автомобиль с двухцветным кузовом продают из наличия за ₽2,3 млн, в Екатеринбурге за те же деньги можно взять одноцветный вариант.

Наиболее оснащенные экземпляры включают камеру заднего вида, кожаный мультируль с подогревом передних сидений, мультимедийную систему с сенсорным экраном, 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, передний центральный подлокотник, электростеклоподъемники на всех дверях и кондиционер.