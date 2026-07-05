Отказ от наличных, цифровой контроль льгот и усиление штрафов — что ждет пассажиров с 6 июля

С 6 июля в общественном транспорте России вступают в силу новые правила проезда, сообщает abnews.ru. Они направлены на цифровизацию, повышение прозрачности и усиление контроля за оплатой.

Главное нововведение — переход на безналичную оплату. Муниципальные и коммерческие перевозчики смещают фокус на оплату через валидаторы, банковские карты и смартфоны. При этом количество кондукторов будет сокращаться, а число валидаторов и платежных терминалов — увеличиваться.

Водителям строго запрещено принимать деньги во время движения, чтобы не отвлекаться от управления. Наличные деньги сохранятся лишь как запасной вариант в отдельных муниципалитетах.

Ужесточается и система контроля льготного проезда. Бумажные справки постепенно вытесняются электронными картами и централизованными базами данных. Теперь контролеры и турникеты будут сканировать не просто факт наличия карты, а ее актуальный статус. Если данные о праве на льготу окажутся недействительными, поездка будет квалифицирована как обычная, что повлечет штраф за безбилетный проезд. Владельцам льготных карт важно своевременно продлевать срок их действия.

Вероятность получения штрафа существенно возрастет — за счет активной работы мобильных бригад контролеров и выборочных проверок в ключевых транспортных узлах. Кроме того, спорные ситуации теперь смогут подтверждаться записями с камер видеонаблюдения.

Новые правила также касаются провоза багажа. В отдельных регионах корректируют нормы провоза ручной клади, детских колясок, самокатов и велосипедов, чтобы сократить заторы у дверей и в проходах. Кондукторы и водители получат больше полномочий требовать убрать громоздкий багаж из прохода или отказать в посадке, если груз создает угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что на станциях МЦД-1 в Подмосковье появился креативный способ оплаты проезда.