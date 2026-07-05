В Кузбассе в салоне автомобиля погибла полугодовалая девочка

В Кемеровской области произошла трагедия: в салоне автомобиля погибла полуторагодовая девочка, сообщает ngs.ru со ссылкой на кузбасский Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, утром 4 июля семья отдыхала на берегу Томи недалеко от деревни Смолино. Шестимесячного ребенка оставили в автомобиле в жаркую погоду. Мать, которая находилась в машине вместе с дочерью, обнаружила ее без сознания. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть младенца от удушья.

Очевидцы сообщили, что родители девочки в тот момент находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и заметили, что ребенку плохо, только утром.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до двух лет. Точная причина гибели девочки устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли мертвой девочку, пропавшую неделю назад с матерью.