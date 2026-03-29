Toyota меняет стандарты качества: японцы нашли лазейку, чтобы удешевить производсто
Motor: программа Smart Standard Activity снизит издержки Toyota
Фото: [Наро-Фоминский техникум/Медиасток.рф]
Японский автоконцерн Toyota рассматривает возможность корректировки отдельных критериев контроля качества, сообщает Motor.ru. Такое решение обусловлено ростом производственных расходов и необходимостью адаптации к изменившимся экономическим реалиям.
В настоящее время компания ежемесячно списывает порядка 10 тысяч жгутов электропроводки исключительно из-за незначительных отклонений в оттенке изоляции. Поставщики также были вынуждены утилизировать потолочные панели с малозаметными пятнами и рулевые колеса с едва различимыми складками на кожаной оплетке, что приводило к существенным финансовым потерям.
Руководство автопроизводителя констатировало, что покупатели практически не обращают внимания на подобные косметические нюансы. В связи с этим японский бренд инициировал программу Smart Standard Activity, направленную на оптимизацию затрат посредством пересмотра требований к компонентам, не влияющим на эксплуатационные характеристики и безопасность транспортных средств.