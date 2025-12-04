«Традиция против экспериментов». Шампанское и оливье снова возглавили рейтинг главных новогодних блюд

Согласно недавнему исследованию, проведенному сервисом «Отелло» (проектом от 2ГИС), у россиян есть четкие и почти неизменные ассоциации с новогодним застольем.

Как сообщает «Газета.Ru», традиционные блюда и напитки по-прежнему формируют главный гастрономический образ праздника.

Без чего не обходится ни один тост

Абсолютным лидером в категории напитков, безоговорочно ассоциирующихся с боем курантов, стало шампанское. Его выбрали 72% участников опроса. На второй позиции, с заметным отставанием, разместился согревающий глинтвейн (17%). Любопытно, что в числе фаворитов также оказались крепкие и необычные варианты: «все, что горит», травяные настойки и грог собрали по 3% голосов каждый. А вот такие напитки, как пунш и гоголь-моголь, оказались наименее популярными у современных россиян.

Король салатов и его свита

На вопрос о самом главном новогоднем блюде более половины респондентов (53%) единодушно назвали салат оливье. Это кушанье сохраняет статус неоспоримого короля праздничного стола. Серебро удерживает «Селедка под шубой» (22%), а бронзу — изысканные тарталетки или бутерброды с красной икрой (15%). Холодец опередил заливное: мясную закуску предпочитают 6% опрошенных, в то время как заливному отдали предпочтение лишь 1%.

Современные тренды и кулинарные смелости

Исследование также выявило блюда, которые, не будучи классикой жанра, прочно вошли в новогоднюю традицию многих семей. В их числе — рыба и морепродукты (8%), различные вариации мяса на огне — шашлык и запеченное мясо (7%), а также суши и роллы (6%). Пельмени и манты, символизирующие уют и домашность, набрали 6%, а праздничная утка — 5%.

Отдельного внимания заслуживают экзотические и личные предпочтения, которые демонстрируют разнообразие вкусов: в списке упомянуты плов, окрошка, борщ, каша и даже такие оригинальные варианты, как шаверма, мозги бобра или почки заячьи верченые. Это доказывает, что новогоднее меню — это не только дань традиции, но и пространство для личных гастрономических экспериментов.

