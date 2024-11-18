Традиционный фестиваль «Живи, танцуя» завершился в Мытищах

В Мытищах завершился VIII ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс для танцоров с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов на Кубок «Арены Мытищи» — «Живи, танцуя».

Фестиваль — лауреат Премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2018 и 2019 годов. За годы существования он завоевал любовь многих горожан, поэтому на мероприятии уже установились свои традиции. Так, для участников и гостей подготовили площадки для выступлений, организовали проведение благотворительной ярмарки ручных изделий и интересных мастер-классов, обустроили игровые зоны. Примечательно, что на ярмарке продавали изделия, созданные детьми с ограниченными возможностями.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Выход на профессиональную сцену — вот та часть мероприятия, которая особенно понравилась его участникам. Ребятам предложили продемонстрировать свои умения. Начальник управления по физической культуре и спорту Дмитрий Герман от имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой обратился с приветственным словом к гостям фестиваля. Он отметил, что с каждым годом участников становится все больше, а география мероприятия расширяется.

«Это говорит о его востребованности. Сегодня на этой сцене выступят 40 коллективов из 27 городов пяти федеральных округов, а в целом это 470 человек. Фестиваль — замечательная площадка для общения и знакомств, которая собирает особые коллективы и солистов уже в восьмой раз», — отметил Дмитрий Герман.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Участники оставляют положительные отзывы о фестивале, который стал площадкой для знакомств творческих людей, для выступлений и демонстрации своего мастерства. Второй год подряд победу одержал коллектив «Ступени» из города Череповец. Второе место заняли представители «Радости». Руководитель коллектива Наталья Стрельцова заверила, что в следующем году снова прибудут на фестиваль. Участники получали поддержку даже на расстоянии. В частности, балерина и первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, а также народная артистка РС Диана Гурцкая передали ребятам теплые пожелания.

Партнеры фестиваля, в том числе один из организаторов – школа танцев «Акварель Dance» из Мытищ, позаботились, чтобы памятные сувениры получили все участники, а не только победители.