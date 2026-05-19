Трагедия на Байкале: число жертв перевернувшегося катера подскочило до пяти

Обстоятельства трагедии у скалы Черепаха

19 мая на озере Байкал произошло чрезвычайное происшествие с участием маломерного судна. Прогулочный катер «Хивус», выполнявший экскурсионный рейс, перевернулся на расстоянии всего 30 метров от береговой линии в районе известного геологического памятника природы «Черепаха». Изначально оперативные службы сообщали о четырех жертвах, однако позже число погибших в результате крушения выросло до пяти человек. По информации экстренных служб, причиной ЧП послужила опасная перегрузка плавсредства — на борту судна находилось значительно больше пассажиров, чем это допустимо по техническому регламенту.

Спасательная операция и пострадавшие

В момент аварии в ледяной воде оказались четырнадцать человек. Четверо пассажиров оказались заблокированы внутри перевернувшейся лодки и не сумели из нее выбраться, а еще один человек утонул непосредственно в озере. Десяти гражданам удалось успешно спастись и самостоятельно доплыть до суши. По официальным данным МЧС России, в числе выживших находится 14-летний подросток. Все спасенные получили травмы различной степени тяжести, им оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно заявлению прокуратуры Республики Бурятия, к текущему моменту госпитализация в лечебное учреждение потребовалась одному пострадавшему.