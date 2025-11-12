Трагедия в 29 лет: как на глазах угасла победительница конкурса «Русская красавица»

Юлия Рыбакова, обладательница титула «Русская красавица» и талантливая исполнительница народных песен, скончалась в Челябинске после двухнедельной борьбы с пневмонией. Как сообщили aif.ru в окружении Рыбаковой, сама девушка описывала стремительное развитие болезни словами «заболела в считаные дни», сохраняя надежду на выздоровление до последних дней.

Выпускница Марийского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая была госпитализирована 28 октября с температурой 40 градусов, при этом стандартное лечение не давало ожидаемого эффекта. Не играли роли и капельницы, которые ставили специалисты. В конечном итоге 29-летняя пациентка и обладательница прекрасного титула скончалась

История стала напоминанием об опасности недооценки пневмонии в молодом возрасте — даже при современном уровне медицины болезнь может развиваться агрессивно и требовать экстренных мер.

Прощание с Рыбаковой состоялось 10 ноября во Дворце культуры тракторостроителей, где покойная работала специалистом по работе с молодежью, совмещая административную деятельность с творческими выступлениями.

