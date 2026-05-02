Трагедия в Адлере: погибла чемпионка Высшей лиги КВН Елена Рыбалко

Обстоятельства дорожного инцидента

Трагический инцидент произошел в Адлерском районе. Согласно имеющимся данным, 53-летняя Елена Рыбалко пыталась пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода пешеходов. В этот момент на нее совершил наезд автомобиль марки Toyota. Удар оказался настолько мощным, что артистка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла еще до прибытия медицинской помощи.

Творческий путь и наследие в КВН

Елена Рыбалко вошла в историю Клуба веселых и находчивых как неотъемлемая часть «золотого состава» сочинского коллектива «Утомленные солнцем». Выступая на одной сцене с Михаилом Галустяном и Александром Реввой, она покорила публику своим обаянием и комедийным талантом. В 2003 году юмористка завоевала титул чемпиона Высшей лиги. Несмотря на то что Елена не стала продолжать активную карьеру на телевидении, поклонники игры до сих пор помнят ее как одну из самых ярких и харизматичных участниц начала 2000-х годов.