Трагедия в Екатеринбурге: трое детей и женщина погибли в огне в дачном домике

В Екатеринбурге в результате пожара погибли три ребёнка и женщина. Еще трое детей и один взрослый получили травмы различной степени тяжести. О происшествии, случившемся прошлой ночью, передает Телеграм-канал «112».

По предварительным данным, хозяйка дачного дома в садовом товариществе «Рассвет-1», расположенном в пригороде столицы Урала, приехала вместе с двумя детьми: трёхмесячным малышом и шестилетним ребёнком. С ней была ее подруга с двумя детьми: 10-летним мальчиком и 16-летней девочкой, которая, в свою очередь, привела с собой своего 17-летнего молодого человека.

Возгорание произошло в ночное время, примерно в 3 часа ночи. Однако обнаружили его только через 40 минут. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела погибших: молодого человека, одной из женщин, а также детей — шестилетнего и трёхмесячного.

В медицинском учреждении находятся женщина, получившая множественные переломы, и ещё один ребёнок. Состояние последнего оценивается как крайне тяжёлое, у него ожоги, занимающие 60% поверхности тела. Двоим детям помощь была оказана на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание, произошедшее на первом этаже дачного дома.

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