Трагедия в прямом эфире: умер блогер, подвергшийся публичным издевательствам

Рафаэль Грейвен вел прямые эфиры, где его оскорбляли и выполняли в отношении него насильственные действия. Одна из трансляций закончилась его смертью. Об этом также сообщила газета The Guardian.

Во Франции мужчина погиб во время прямого эфира, подвергаясь издевательствам. Трагедия произошла с 46-летним Рафаэлем Грейвеном. Он вел онлайн-трансляции на популярной платформе. По информации источников, во время съемок Рафаэля оскорбляли, унижали и физически мучали.

В понедельник, 18 августа, один из эфиров закончился его смертью. В связи с произошедшим полиция начала расследование. Администрация онлайн-платформы, где велись трансляции, заявила, что соболезнует родным погибшего и проводит собственную проверку по факту издевательств.

Ранее в Таиланде юноша спасся от пули благодаря буддийскому оберегу.