Трагедия в сердце Петербурга: обрушение потолка привело к смертельному исходу

Вечером 7 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте обрушился потолок между первым и вторым этажами. Первые подробности опубликовал канал 78.ru.

По предварительным данным, обрушение произошло внезапно — жильцы услышали громкий хруст и увидели, как конструкции буквально провалились вниз. В одной из квартир мог находиться человек. Спасатели несколько часов разбирали завалы, чтобы проверить все возможные места, где могли остаться люди.

Также по еще не подтвержденной информации, в результате трагедии один человек погиб, двое пострадали. На место немедленно выехали спасатели МЧС и руководство района.

Известно, что за дом отвечает УК «Жилкомсервис № 3 Центрального района». Временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Максим Романцов прибыл на место для оценки ситуации.

