Трагедия в волгоградском футболе: 16-летний воспитанник «Ротора» умер после тренировки

В Волгограде умер 16-летний футболист Максим Семенов, после того, как вернулся домой после тренировки. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, воспитанник «Ротора» пришел домой и решил провести вечер за компьютером, играя в видеоигры. Внезапно молодому человеку стало плохо. Когда мать мальчика зашла в комнату, увидела бездыханное тело сына. Вместе с оцтом она сразу же вызвала скорую помощь.

Несмотря на усилия медиков, спасти подростка не удалось — он скончался в своей квартире. Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

Максим был талантливым игроком, выступавшим за МФК «Родина». Не так давно он дебютировал в Южной лиге, выйдя на поле в матче против команды «Каустик».

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» стал свидетелем того, как во время матча РПЛ между футбольными клубами «Ахмат» и «Ростов» в Грозном на стадионе погас свет.