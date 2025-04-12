В ходе игры 24-го тура чемпионата России по футболу между командами «Ахмат» и «Ростов», проходившей на стадионе в Грозном, произошло внезапное отключение электроэнергии, сообщает корреспондент «Подмосковья Сегодня», следивший за трансляцией игры, проходившей в субботу, 12 апреля.

Судья после недолгой паузы принял решение остановить встречу на 69-й минуте. После чего увел обе команды в подтрибунное помещение до появления света.

В итоге перерыв оказался недолгим, и уже через несколько минут игра возобновилась. К этому моменту хозяева поля вели со счётом 2:0.

Официальных заявлений о причинах пропадания света на стадионе от властей в Грозном и руководства РПЛ пока не поступало.

Ранее сообщалось, что 6 апреля в матче с «Нью-Йорк» Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в карьере и установил абсолютный рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя знаменитого канадца Уэйна Гретцки.

Позднее портал «Подмосковье сегодня» рассказывал, что может ожидать в будущем Овечкина и «Вашингтон» после установления рекорда.