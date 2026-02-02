Трагедия во дворе: в Саратовской области расследуют гибель ребенка после падения с качелей

В Аркадакском районе Саратовской области разбираются в обстоятельствах трагического инцидента, унесшего жизнь ребенка. ЧП произошло в селе Малиновка на территории частного домовладения.

Как сообщает региональная прокуратура, семилетняя девочка упала с качелей. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимы с жизнью — на месте происшествия ребенок перестал подавать признаки жизни, и спасти ее не удалось.

На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все детали случившегося, чтобы установить точные причины трагедии и круг ответственных лиц.

