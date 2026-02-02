Трактор на минималках: в Одинцове квадроцикл-мутант бросил вызов сугробам и законам механики

В Одинцове после масштабных снегопадов на дорогах появился необычный участник уборочных работ. Как узнал REGIONS , местные жители зафиксировали квадроцикл, оснащенный самодельным плужным отвалом, больше напоминающим тракторный. Фотографии этой импровизированной снегоуборочной машины мгновенно разошлись по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

Одни комментаторы восхищаются изобретательностью и смекалкой владельца, сумевшего найти нестандартный ответ на вызовы стихии. Другие, однако, выражают серьезные сомнения в эффективности и, главное, в безопасности такой переделки для самой техники. Внимание к народному изобретению привлекли не только обыватели, но и профессионалы. Автомеханик Денис Мезенцев дал экспертную оценку подобной модернизации.

«Установленная деталь называется плужный снегоочиститель, или кратко — плуг. При установке на квадроцикл она дает чрезмерную нагрузку на мотор и на трансмиссию, портит их. Это как подтягиваться с больным сердцем, потому что мощность двигателя рассчитана на определенную массу техники», — отметил специалист.

Он отметил, что кратковременная работа возможна, но сопряжена с высоким риском поломки, и для таких целей лучше подходят более мощные автомобили.

Несмотря на технические предостережения экспертов, появление этого гибрида квадроцикла и снегоуборщика стало ярким символом народной смекалки. Этот случай демонстрирует, как в условиях необходимости люди готовы идти на рискованные эксперименты, находя нестандартные, пусть и спорные, решения насущных проблем.

Ранее сообщалось, что в Одинцове Московской области седан превратили в «убийцу сугробов» с помощью самодельного отвала.