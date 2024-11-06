Трамп громит Харрис: голосовавшие первыми штаты Кентукки и Индиана отдают убедительную победу республиканцу

Начинают поступать первые результаты голосования американцев в штатах Индиана и Кентукки, где открылись первые избирательные участки в США на выборах президента.

Как передает «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на результаты после закрытия избирательных участков, Дональд Трамп после подсчета менее 1% голосов лидирует в штате Индиана с 71,5%, у Харрис — 26,7%.

После обработки 2% голосов избирателей республиканец также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у Харрис — 35,5%, передает «Ассошиэйтед Пресс».

Немногим разнятся данные по Кентукки у телеканала CNN (у Трампа 60,9%, у Харрис — 37,8%).

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом. В этом году к ним относятся

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.