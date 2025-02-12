Трамп хочет добиться возвращения в США всех осужденных в РФ американцев

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть домой всех американцев, которые отбывают наказание в России. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Напомним, недавно Москва передала Вашингтону Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотических веществ. Трамп высоко оценил это решение России.

Марк Фогель вместе с женой приехал в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого» коридора в Шереметьево его остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в багаже американца были найдены наркотики. В отношении Фогеля возбудили уголовное дело. Мужчина работал в англо-американской школе и до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом. В 2022 году суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в ЕС заявили, что Трамп захотел вернуть американские миллиарды, потраченные на Украину.