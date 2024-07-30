Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024 во Франции

Она вызвала широкий общественный резонанс, а также неоднозначную реакцию политических лидеров по всему миру.

Бывший президент США резко раскритиковал церемонию в интервью телеканалу Fox News. К слову, ее трансляция не велась на российском телевидении. Во время открытия была представлена провокационная пародия на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже считает церемонию «отвратительной».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил с критикой, заявив, что эта пародия продемонстрировала отсутствие у Запада представлений об общественной морали и культуре.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию только в нейтральном статусе из-за конфликта на Украине.