Трамп назвал причину неадекватного поведения Маска

Президент США Дональд Трамп "сумасшедшее" поведение Илона Маска на фоне разгоревшегося в последние дни из-за законопроекта президента о сокращении федеральных расходов тем, что бизнесмен якобы употребляет наркотики.

Об этом со ссылкой на источники сообщает New York Times.

В конце мая издание опубликовало статью о том, что бизнесмен, став одним из ближайших соратников Трампа, якобы снова подсел на наркотики.

Сам миллиардер опроверг эту информацию.

Ранее эксперт Богачева пояснила причину публичных разбирательств Трампа и Маска.