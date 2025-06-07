Трамп назвал причину неадекватного поведения Маска
Трамп связал поведение Маска с запрещенными веществами
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Президент США Дональд Трамп "сумасшедшее" поведение Илона Маска на фоне разгоревшегося в последние дни из-за законопроекта президента о сокращении федеральных расходов тем, что бизнесмен якобы употребляет наркотики.
Об этом со ссылкой на источники сообщает New York Times.
В конце мая издание опубликовало статью о том, что бизнесмен, став одним из ближайших соратников Трампа, якобы снова подсел на наркотики.
Сам миллиардер опроверг эту информацию.
Ранее эксперт Богачева пояснила причину публичных разбирательств Трампа и Маска.