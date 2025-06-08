Трамп называл Маска "конченым наркоманом"

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы со своими соратниками на фоне скандала с миллиардером Илоном Маском обозвался о нем как о "конченом наркомане".

Американского лидера со ссылкой на источники цитирует издание Washington Post.

По словам приближенных, из-за перепалки с Маском Трамп весь вечер пребывал в плохом настроении. Он не скрывал своего раздражения и волнения по поводу Маска и называл его "конченым наркоманом".

Ранее сообщалось о том, что американское космическое агентство НАСА и Пентагон обратились к конкурентам компании SpaceX в связи с конфликтом, возникшим между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском.