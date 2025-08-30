Данное решение противоречит ранее одобренной конгрессом бюджетной статье расходов. Соответствующая информация появилась в издании New York Post (NYP), ссылающемся на осведомленные источники.

Согласно материалам публикации, Трамп собирается направить в конгресс официальное требование об отзыве ассигнований, выделенных на иностранную помощь и миротворческие миссии. Это планируется сделать в непосредственной близости к завершению финансового года.

Подобный механизм позволяет обеспечить ситуацию, при котором срок, отведенный на использование средств, истекает раньше, чем законодатели успевают отреагировать на запрос президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп посоветовал Китаю направить миротворцев на Украину.