Трамп не хочет тратить на миротворческие миссии $5 млрд
Фото: [flickr.com]
Глава Белого дома Дональд Трамп намерен отменить пакет финансовой поддержки другим странам на общую сумму порядка $5 млрд.
Данное решение противоречит ранее одобренной конгрессом бюджетной статье расходов. Соответствующая информация появилась в издании New York Post (NYP), ссылающемся на осведомленные источники.
Согласно материалам публикации, Трамп собирается направить в конгресс официальное требование об отзыве ассигнований, выделенных на иностранную помощь и миротворческие миссии. Это планируется сделать в непосредственной близости к завершению финансового года.
Подобный механизм позволяет обеспечить ситуацию, при котором срок, отведенный на использование средств, истекает раньше, чем законодатели успевают отреагировать на запрос президента.
Ранее сообщалось о том, что Трамп посоветовал Китаю направить миротворцев на Украину.