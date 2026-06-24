Трамп открыл рынок, но забыл про качество: Toyota и Nissan признали проблему со своими машинами из США

После того как Япония открыла рынок для автомобилей американского производства, Toyota и Nissan начали импортировать на родину свои модели, выпущенные в США — Toyota Tundra, Highlander и Nissan Murano. Однако выяснилось, что качество сборки вызывает вопросы: тонкий слой краски, большие зазоры между панелями и следы клея не соответствуют японским стандартам. Компании были вынуждены честно предупредить об этом покупателей, передает Авто Mail .

В сентябре 2025 года Дональд Трамп подписал соглашение, открывшее японский рынок для автомобилей американского производства. Toyota и Nissan воспользовались этим и начали поставлять на домашний рынок свои модели, собранные в США. В их число вошли пикап Toyota Tundra, внедорожник Toyota Highlander и кроссовер Nissan Murano.

Но то, что сходит с рук на американском рынке, оказалось неприемлемым для требовательных японских покупателей. Как пишет Motor1, импортные модели заметно уступают местной сборке по качеству исполнения. В числе недостатков — слишком тонкое лакокрасочное покрытие, заметные зазоры между кузовными панелями и остатки клея, которые в Японии считаются браком.

Производители не стали скрывать проблему. В описании Nissan Murano указано: автомобиль изготовлен в соответствии со спецификациями для зарубежных рынков и отличается по стандартам качества от машин для внутреннего японского рынка. В том же тексте уточняется, что в краске могут присутствовать частицы пыли, следы герметика, а также возможны смещенные или неровные панели. Впрочем, Nissan спешит успокоить: эти различия не влияют на функциональность и производительность, так что машиной можно пользоваться без опасений.

Похожая участь ждет покупателей Toyota Tundra и Highlander. В сопроводительных документах к этим моделям говорится, что лакокрасочное покрытие разработано для зарубежных рынков, поэтому покупатели могут обнаружить тонкий слой краски, несовпадение оттенков, а также следы полировки и даже вмятины.

Ситуация выглядит парадоксальной: японские бренды, славящиеся качеством, вынуждены предупреждать сограждан о том, что их же автомобили, но собранные в США, уступают эталонным стандартам. Для японского рынка, где покупатели привыкли к идеальной сборке, такие признания стали если не шоком, то как минимум поводом задуматься, стоит ли приобретать «американца» ради экономии.