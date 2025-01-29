Трамп подписал указ, запрещающий в США менять пол детям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает финансирование из федерального бюджета медицинских процедур, направленных на изменение пола у несовершеннолетних. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Таким образом Трамп выполнил очередное данное им американцам предвыборное обещание. В соответствии с распоряжением медицинские организации, которые получают финансирование из федерального бюджета, должны прекратить проводить операции по смене пола для лиц, не достигших 19-летнего возраста.

«Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец», — приводится в тексте указа.

Глава Белого дома дал указание Минздраву провести ревизию рекомендаций по терапии гендерной дисфории у несовершеннолетних и предоставить обновленный отчет в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уволит из армии США все 15 тыс. трансгендеров.