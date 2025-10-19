Трамп похвастался губами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт

Президент США Дональд Трамп высказался о работе пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что ее губы «двигаются, как пулемет». Это заявление американский лидер сделал во время полета на «борту номер один» Air Force One.

Хозяин Овального кабинета в продолжение темы подчеркнул, что Левитт, по его мнению, отлично справляется с возложенными на нее обязанностями.

«Это лицо... и эти губы, они двигаются как пулемет, да?» — сыронизировал перед журналистами Трамп.

Стоит отметить, что, в отличие от своей предшественницы Карин Жан-Пьер, что славилась не совсем традиционной сексуальной ориентацией, Левитт близки исключительно классические взгляды на семью: она замужем и является матерью нескольких детей.

