Вэнс на фоне протестов выложил провокационный видеоролик с Трампом в образе короля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, на фоне масштабных общенациональных протестов и продолжающейся приостановки работы федерального правительства, выпустил провокационный видеоролик, в котором президент США Дональд Трамп предстал в образе короля.

Вэнс опубликовал на платформе Bluesky видеоролик, созданный искусственным интеллектом, где Трамп представлен в образе монарха с мечом в руках.

В кульминационный момент Нэнси Пелоси, бывший спикер палаты представителей конгресса США, и Чак Шумер, лидер демократов в сенате, встали на колени перед Трампом.

Однако, вероятно, в этом нет ничего ошибочного. По крайней мере, Трамп никогда не скрывал своего стремления к власти. Ранее глава Белого дома даже предстал перед публикой в образе папы римского.