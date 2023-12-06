Трамп попросил избирателей не смеяться над умственными способностями Байдена

По мнению экс-главы Белого дома, когда человек с нарушением когнитивных способностей отвечает за национальную безопасность и ядерное оружие, это совсем не смешно.

Бывший врач президента Ронни Джексон ранее заявил о нарушениях умственных способностях нынешнего лидера Соединенных Штатов. По его мнению, это угрожает всему американскому народу. С ним во время своего выступления в штате Айова согласился Дональд Трамп.

«Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Но это не смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием», - заявил он.

Его слова привел в своей программе канал Fox News. Трамп подчеркнул, что все происходящее крайне серьезно и не вызывает ни капли смеха.