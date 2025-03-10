Трамп потратил $18,2 млн на гольф с момента избрания

Увлечение Дональда Трампа гольфом обошлось американскому бюджету в $18,2 млн с момента его избрания на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщило издание HuffPost.

По оценкам издания, в течение первого президентского срока Трампа его страсть к гольфу стоила налогоплательщикам $151,5 млн. Учитывая инфляцию и рост цен, итоговая сумма за второй срок может значительно превысить предыдущую.

В указанную стоимость входят расходы на частные перелеты, кортеж сопровождения, обеспечение безопасности береговой охраной и патрульными катерами, охрану на территории гольф-клубов, а также услуги кинологов, обученных поиску взрывчатых веществ.

Перед визитом в Калифорнию, где расположен один из гольф-клубов Трампа, журналисты поинтересовались, планирует ли он играть в гольф.

Трамп ответил отрицательно, ссылаясь на плотный рабочий график. Однако, спустя всего два дня телеканал Fox News опубликовал фотографии, на которых Дональд Трамп, по всей видимости, нашел время для игры в гольф.

Ранее сообщалось, что киевские кафе отказались от имени Трампа в названии после остановки помощи.