Трамп потребовал от мэра Вашингтона устранить лагеря бездомных

В своей социальной сети Truth Social американский экс-президент Дональд Трамп обратился к мэру Вашингтона Мюриэль Боузер с требованием ликвидировать все палаточные городки бездомных, расположенные на улицах столицы.

В своем сообщении Трамп заявил, что он проинформировал мэра о необходимости устранения неприглядных поселений бездомных, особенно вблизи здания Государственного департамента и рядом с Белым домом.

Трамп акцентировал внимание на том, что округ Колумбия должен быть образцом чистоты и безопасности. Он также предупредил, что в случае бездействия со стороны Боузер «нам придется взять это на себя». Кого именно он подразумевал под «нами», Трамп не уточнил.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет указ о ликвидации Министерства образования США.