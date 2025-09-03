Трамп признался, что был бы счастлив, если бы ему блокировали сигнал телефона в самолете

Дональд Трамп с иронией отреагировал на новость о технических проблемах на борту лайнера Урсулы фон дер Ляйен.

Дело в том, что главе ЕК временно ограничили возможность пользоваться средствами связи.

"Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", — прокомментировал Трамп журналистам случившееся.

Причины возникших неполадок американский лидер оставил без конкретики, заявив, что "никто не знает", что именно привело к инциденту.

Ранее сообщалось о том, что Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине.