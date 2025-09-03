Трамп признался, что был бы счастлив, если бы ему блокировали сигнал телефона в самолете
Трамп с сарказмом отреагировал на инцидент с самолетом председателя Еврокомиссии
Фото: [pxhere.com]
Дональд Трамп с иронией отреагировал на новость о технических проблемах на борту лайнера Урсулы фон дер Ляйен.
Дело в том, что главе ЕК временно ограничили возможность пользоваться средствами связи.
"Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", — прокомментировал Трамп журналистам случившееся.
Причины возникших неполадок американский лидер оставил без конкретики, заявив, что "никто не знает", что именно привело к инциденту.
Ранее сообщалось о том, что Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине.